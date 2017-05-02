Скапарротти: для сдерживания России в ЕС необходимо больше бронетанковых сил

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. США необходимо иметь больше бронетанковых сил в Европе для сдерживания РФ, заявил во вторник командующий силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

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"Позиция России — не легкая сила, это тяжелая сила. Чтобы эта позиция была и надежной, и (обладала — ред.) правильным характером, нам нужно больше бронетанковой техники", — заявил Скапарротти в ходе слушаний в сенате.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и в настоящее время продвигают Великобритания, Германия, Канада и США. В размещаемый в Литве батальон общей численностью 1,2 тысячи военных откомандируют Германия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Люксембург, половину из них составят представители ФРГ.

Заявления о существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.