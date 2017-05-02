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    В мире

    США разместят на базе Йокосука в Японии 5 беспилотников Global Hawk - СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (365)

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    Первый такой самолет приземлился на базе ночью в понедельник. В ближайшее время должны прибыть еще четыре таких самолета. Они будут дислоцированы на базе Йокосука до октября. Для их обслуживания на базу прибудут также 110 человек.
    Беспилотник Global Hawk
    wikipedia

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Пять беспилотных самолетов-шпионов Global Hawk будут размещены на американской военной базе Йокосука в Японии, сообщила телекомпания NHK.

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    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    Первый такой самолет приземлился на базе ночью в понедельник. В ближайшее время должны прибыть еще четыре таких самолета. Они будут дислоцированы на базе Йокосука до октября. Для их обслуживания на базу прибудут также 110 человек.

    Беспилотники временно переводятся сюда с Гуама, так как там в летний период их полеты часто нарушаются тайфунами. Размещение их на летний период в Йокосуке позволит эффективнее вести наблюдение за КНДР в виду активизации ее ядерной и ракетной программ в последнее время. Ранее БПЛА Global Hawk с Гуама размещали на американской базе Мисава в префектуре Аомори, но из-за ремонта взлетно-посадочной полосы там было решено впервые перевести их на базу в Йокосука.

    БПЛА Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. Министерство обороны Японии считает необходимым приобретение беспилотных разведчиков в связи с усилением активности Китая и угрозой ракетных запусков с территории КНДР.

    В субботу КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN–17. В Пентагоне сообщили, что ракета КНДР была запущена из района аэродрома Пукчхан в 23.33 по Киеву и не покидала территорию страны.

    Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер позже заявил, что Вашингтон хочет решить проблему КНДР без применения военных действий, но ответ на угрозу предполагает готовность к такому развитию событий. 

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