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    В Британии королевская семья опубликовала новое фото принцессы Шарлотты

    (обновлено: )17
    На снимке, сделанном матерью принцессы герцогиней Кембриджской в апреле, принцесса в желтой кофточке смотрит в камеру. Эта фотография сделана в Анмер-холл, семейном доме Уильяма и Кейт в Норфолке, графстве к северо-востоку от Лондона.
    В Британии королевская семья опубликовала новое фото принцессы Шарлотты
    Facebook The Royal Family

    КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Принц Вильям и Кейт Миддлтон обнародовали новую фотографию принцессы Шарлотты. Во вторник, 2 мая, принцессе исполняется два года.

    Крещение прицессы Шарлотты
    Associated Press Matt Dunham
    Крещение принцессы Шарлотты

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    На снимке, сделанном матерью принцессы герцогиней Кембриджской в апреле, принцесса в желтой кофточке смотрит в камеру. Эта фотография сделана в Анмер-холл, семейном доме Уильяма и Кейт в Норфолке, графстве к северо-востоку от Лондона.

    "Мы надеемся, что всем, так же, как и нам, понравится эта фотография принцессы Шарлотты", — говорится в пресс-релизе Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Уильяма и Кейт.

    Примечательно, что прошлым летом была опубликована аналогичная серия снимков принца Георга также в преддверии дня рождения юного наследника британского престола.

    Facebook The Royal Family
    Принц Георг
    Ранее сообщалось, что репортеры сняли Кейт Миддлтон разгуливающую в кроссовках, облегающих черных джинсах и свитере, с растрепанным пучком волос на голове вместо фирменной прически.

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