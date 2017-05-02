В Британии королевская семья опубликовала новое фото принцессы Шарлотты

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Принц Вильям и Кейт Миддлтон обнародовали новую фотографию принцессы Шарлотты. Во вторник, 2 мая, принцессе исполняется два года.

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На снимке, сделанном матерью принцессы герцогиней Кембриджской в апреле, принцесса в желтой кофточке смотрит в камеру. Эта фотография сделана в Анмер-холл, семейном доме Уильяма и Кейт в Норфолке, графстве к северо-востоку от Лондона.

"Мы надеемся, что всем, так же, как и нам, понравится эта фотография принцессы Шарлотты", — говорится в пресс-релизе Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Уильяма и Кейт.

Примечательно, что прошлым летом была опубликована аналогичная серия снимков принца Георга также в преддверии дня рождения юного наследника британского престола.

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