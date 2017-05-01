наверх
01.05.201706:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Конгресс США достиг договоренности по бюджету - СМИ

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (207)

    18
    Сделка включает ряд компромиссов, будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы, но бюджет не будет содержать отдельной строки по финансированию строительства пограничной стены, которую обещал построить Трамп.
    Капитолий в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе.

    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle
    Первые сто дней Трампа: где хвост, а где собака

    По данным Fox News, объем запланированных ассигнований составит 1,07 триллиона долларов.

    По данным Politico, сделка включает ряд компромиссов, в частности, будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы, но бюджет не будет содержать отдельной строки по финансированию строительства пограничной стены, которую обещал построить президент Дональд Трамп.

    Среди других компромиссов издание упоминает двухмиллиардные новые ассигнования на финансирование Национальных институтов здравоохранения.

    В настоящее время США живут по временному бюджету, который был принят 28 апреля и истекает 5 мая.

    Ранее экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Дину Патрисиу "Атлантического совета" Джон Хербст заявил, что существенное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Фан-зона Евровидения на Крещатике с высоты птичьего полета. Видео
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?