Конгресс США достиг договоренности по бюджету - СМИ

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе.

По данным Fox News, объем запланированных ассигнований составит 1,07 триллиона долларов.

По данным Politico, сделка включает ряд компромиссов, в частности, будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы, но бюджет не будет содержать отдельной строки по финансированию строительства пограничной стены, которую обещал построить президент Дональд Трамп.

Среди других компромиссов издание упоминает двухмиллиардные новые ассигнования на финансирование Национальных институтов здравоохранения.

В настоящее время США живут по временному бюджету, который был принят 28 апреля и истекает 5 мая.

Ранее экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Дину Патрисиу "Атлантического совета" Джон Хербст заявил, что существенное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе.