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    В США прокомментировали возможность удара по Северной Корее

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (360)

    (обновлено: )60813
    Как заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн, предупредительный удар США по КНДР может быть нанесен артиллерией, дислоцированной в демилитаризационной зоне, что подвергнет опасности большое количество людей.
    Сенатор США Джон Маккейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Возможность предупредительного удара США по КНДР должна рассматриваться в последнюю очередь. Об этом заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн.

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    "Я думаю, мы должны рассматривать этот вариант в самую последнюю очередь", — сказал он в интервью телекомпании CNN.

    Маккейн отметил, что "тому есть несколько причин". По его мнению, одна из них заключается в том, что такой удар может быть нанесен артиллерией, дислоцированной в демилитаризационной зоне, что подвергнет опасности большое количество людей. "Это очень серьезно. Это вам не карибский кризис, это тот самый случай, когда артиллерия находится на земле. Вот почему мы должны оказывать всевозможное давление на КНДР", — сказал он.

    Как отметил сенатор, "ключевую роль здесь играет Китай, который может нажать на тормоз". В то же время он выразил несогласие с тем, что решение проблемы зависит только от Пекина. По его словам, оно также зависит от США.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что администрация США хочет решить проблему КНДР без применения военных действий, но ответ на угрозу предполагает готовность к такому развитию событий.

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