Папа Римский: миру грозит разрушительная война

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В следующем месяце Папа Римский Франциск готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Европу. Об этом сообщает агентство Рейтер.

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В то же время понтифик отметил, что пока не имеет данных о соответствующем запросе с американской стороны. "Я принимаю любого главу государства, запросившего аудиенции", — добавил он.

Ранее Трамп подтвердил, что примет участие в саммите G7 на Сицилии в конце мая.

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, папа Римский обратился к теме напряженности, установившейся между Пхеньяном и Вашингтоном. По его мнению, проблему может помочь разрешить некая третья страна, которая выступит в качестве посредника. Эта ситуация стала "слишком накаленной", и миру грозит разрушительная война, отметил он.

"В мире так много координаторов, есть посредники, которые выдвигают свои кандидатуры — такие, как например, Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь — это путь переговоров, дипломатического решения", — заявил понтифик.

Папа Римский Франциск в пятницу прибыл в Каир с двухдневным визитом. В ходе визита глава католической церкви встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, посетил крупнейший в суннитском мире исламский университет "Аль-Азхар", встретился с главой университета имамом Ахмедом ат-Тейибом.

Ранее, в светлое Воскресение Христово, Папа Римский Франциск поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). В своем послании понтифик уделил внимание ситуации в Сирии, Украине, Африке, жертвам дискриминации и вынужденной миграции.