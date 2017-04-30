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    Американский морпех рассказал в книге, как убил Усаму бен Ладена

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    Книга под названием The Operator авторства 41-летнего морпеха Роберта О'Нилла вышла на этой неделе. В ней он подробно рассказывает о событиях ночи в 2011 году.
    Роберт О'Нилл
    simonandschuster.com

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Американский военный, утверждающий, что он убил лидера террористической группировки "Аль-Каида"  Усаму бен Ладена, опубликовал книгу мемуаров, пишет издание Daily Mail.

    Книга под названием The Operator авторства 41-летнего морпеха Роберта О'Нилла вышла на этой неделе. В ней он подробно рассказывает о событиях ночи в 2011 году. Согласно описанию, О'Нилл столкнулся лицом к лицу с боевиком после того, как спецназ устранил последнюю линию обороны в убежище бен Ладена в пакистанском Абботтабаде.

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    По данным разведки, спецназу необходимо было найти сына бен Ладена Халида, который был "последней линией защиты отца". После того, как 23-летний Халид был застрелен, военнослужащие поспешили осмотреть дальнейшие комнаты.

    В конце концов О'Нилл увидел террориста "более высоким и худым, чем ожидал, с более короткой бородой и более белыми волосами". Военный дважды выстрелил. "Голова бен Ладена раскололась, и он упал", — описывает события автор книги.

    Как говорится в заявлении военнослужащего, опубликованном через издательство Scribner, он хотел показать "человеческую сторону" боев.

    simonandschuster.com
    Книга Роберта О'Нилла

    В 2012 году еще один участвовавший в операции солдат Мэтт Биссоннетт написал книгу "Нелегкий день" под псевдонимом Марк Оуэн. Там он в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени того, кто ликвидировал боевика. Биссоннетту пригрозили тюрьмой за то, что он не предоставил написанную книгу Пентагону для проведения рецензирования до принятия решения о ее публикации, и обязали выплатить правительству 6,6 миллионов долларов.

    Представитель издательства Scribner сообщил, что книга О'Нилла прошла необходимую процедуру.

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