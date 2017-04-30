В Колумбии обрушилось здание: есть погибшие и раненые

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Число погибших в результате обрушения строящегося здания в колумбийском городе Картахена-де-Индиас увеличилось до 20 человек, сообщила в субботу мэрия города.

Ранее сообщалось о четырех погибших и порядка 50 раненых. По уточненным данным, пострадали 23 человека, сообщает портал Heraldo со ссылкой на власти города. Всего из-под обломков извлечены около 40 человек.

Прокуратура Колумбии открыла следствие по факту случившегося.

Ранее при сходе оползня в колумбийском городе Манисалес погибли 19 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.