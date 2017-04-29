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    На Кубе разбился пассажирский самолет, есть погибшие - СМИ

    (обновлено: )115
    Согласно информации, Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. На Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26. Об этом сообщает в субботу портал Ciber Cuba.

    Пассажира выволокли из самолета в США
    New York Times
    Скандал в США. Полиция выволокла пассажира из самолета из-за перегрузки

    На борту самолета могли находиться до 39 человек.

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    Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Aerogaviota. Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.

    "Мы получили подтверждение воздушного инцидента от представительства авиакомпании на Кубе, к сожалению, нам подтвердили также, что есть погибшие", — сообщает портал. Точное число жертв катастрофы пока неизвестно, заявлений от представителей официальных властей Кубы пока не было.

    Ранее сообщалось, что на Кубе пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-26.

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