На Кубе разбился пассажирский самолет, есть погибшие - СМИ

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. На Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26. Об этом сообщает в субботу портал Ciber Cuba.

На борту самолета могли находиться до 39 человек.

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Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Aerogaviota. Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.

"Мы получили подтверждение воздушного инцидента от представительства авиакомпании на Кубе, к сожалению, нам подтвердили также, что есть погибшие", — сообщает портал. Точное число жертв катастрофы пока неизвестно, заявлений от представителей официальных властей Кубы пока не было.

Ранее сообщалось, что на Кубе пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-26.