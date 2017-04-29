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    На Кубе с радаров пропал пассажирский самолет - СМИ

    (обновлено: )131
    Согласно информации, самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. О судьбе пассажиров и экипажа информации нет.
    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. На Кубе пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-26. Об этом сообщает канал NTN24.

    Транспорт будущего
    Lilium/YouTube
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    На борту самолета могли находиться до 39 человек.

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    Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.

    Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона. Инцидент произошел в городе Кашкайш. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты в магазин. 

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