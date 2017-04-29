Трамп подготовил бюджет, который восстановит военную мощь США - Пенс

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майкл Пенс заявил в субботу, что новый бюджет позволит восстановить военную мощь Штатов.

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"Президент (США Дональд Трамп – Ред.) подготовил бюджет, который восстановит нашу военную мощь, восстановит арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана", — сказал Пенс, выступая на верфи в городе Ньюпорт-Нью (штат Виргиния).

Пенс выразил уверенность в том, что "на следующей неделе конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль". Также он подчеркнул, что "в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом".

В субботу исполняется 100 дней с момента прихода к власти администрации Трампа.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочном бюджете.