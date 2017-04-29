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    Трамп подготовил бюджет, который восстановит военную мощь США - Пенс

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (355)

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    По словам вице-президента США Майкла Пенса, в следующий год США войдут с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана.
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майкл Пенс заявил в субботу, что новый бюджет позволит восстановить военную мощь Штатов.

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    "Президент (США Дональд Трамп – Ред.) подготовил бюджет, который восстановит нашу военную мощь, восстановит арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана", — сказал Пенс, выступая на верфи в городе Ньюпорт-Нью (штат Виргиния).

    Пенс выразил уверенность в том, что "на следующей неделе конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль". Также он подчеркнул, что "в период растущей угрозы по всему миру, Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом".

    В субботу исполняется 100 дней с момента прихода к власти администрации Трампа.

    Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочном бюджете.

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