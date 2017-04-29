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    Переговоры о Brexit будут сложными - Юнкер

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (461)

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    Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции, переговоры начнутся после выборов в Соединенном королевстве. По его мнению, это будут сложные переговоры.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза будут непростыми. Об этом сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после специального саммита лидеров 27 стран ЕС по Brexit.

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    "Переговоры начнутся после 8 июня, после выборов в Соединенном королевстве. Это будут сложные переговоры", — сказал он.

    Напомним, в указаниях по ведению переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), одобренных саммитом ЕС в субботу, сообщается, что Евросоюз подготовится к сценарию неудачных переговоров.

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