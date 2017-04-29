Переговоры о Brexit будут сложными - Юнкер

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза будут непростыми. Об этом сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после специального саммита лидеров 27 стран ЕС по Brexit.

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"Переговоры начнутся после 8 июня, после выборов в Соединенном королевстве. Это будут сложные переговоры", — сказал он.

Напомним, в указаниях по ведению переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), одобренных саммитом ЕС в субботу, сообщается, что Евросоюз подготовится к сценарию неудачных переговоров.