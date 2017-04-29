Меркель поблагодарила Олланда за сотрудничество в "нормандском формате"

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила благодарность французскому президенту Франсуа Олланду за сотрудничество в рамках "нормандского формата".

Об этом канцлер ФРГ заявила на пресс-конференции в Брюсселе, по итогам саммита ЕС. Трансляция выступления канцлера велась на сайте Еврокомиссии.

"Сегодня, так как это предположительно последний Европейский совет президента Франции Франсуа Олланда, произошло прощание с Франсуа Олландом. Мы поблагодарили его за сотрудничество, я хотела бы еще раз сделать это. Я всегда очень успешно работала с Франсуа Олландом, мы осуществляли с ним большие проекты, в том числе исполняя обязанности в рамках нормандского формата", — сказала Меркель.

"Нормандский формат" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников.