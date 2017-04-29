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    В мире

    В субботу лидеры стран ЕС решат, как "разводиться" с Британией

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (457)

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    Вести переговоры с Великобританией от имени ЕС будет Еврокомиссия. Как ожидается, переговоры о "разводе" будут начаты в июне, после внеочередных выборов в Соединенном королевстве.
    Флаг Евросоюза
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    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. В субботу, 29 апреля, специальный саммит глав 27 государств Евросоюза на встрече должен принять решение о том, как вести переговоры по выходу Великобритании из организации.

    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    После запуска Brexit был назначен этот саммит, чтобы обсудить процесс выхода Соединенного королевства из ЕС по статье 50 Лиссабонского договора. На нём ожидается принятие указаний для ЕС по ведению переговоров о выходе страны из союза, говорится в сообщении совета.

    Выработка переговорной позиции Евросоюза будет идти в несколько этапов, решения саммита – один из них. Третьего мая, ожидается публикация рекомендаций Еврокомиссии, а 22 мая — официальное решение Совета ЕС, позволяющего начать переговоры, а также окончательное согласование переговорных директив.

    Вести переговоры с Великобританией от имени ЕС будет Еврокомиссия. Как ожидается, переговоры о "разводе" будут начаты в июне, после внеочередных выборов в Соединенном королевстве.

    При этом лидеры 27 государств Евросоюза в субботу должны напомнить о своем желании сохранить Великобританию "близким партнером" союза, говорится в сообщении совета.

    Напомним, Бриатния в конце марта запустила процесс Brexit, который, по регламенту ЕС, должен завершиться не позднее конца марта 2019 года.

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