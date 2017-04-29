В субботу лидеры стран ЕС решат, как "разводиться" с Британией

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. В субботу, 29 апреля, специальный саммит глав 27 государств Евросоюза на встрече должен принять решение о том, как вести переговоры по выходу Великобритании из организации.

После запуска Brexit был назначен этот саммит, чтобы обсудить процесс выхода Соединенного королевства из ЕС по статье 50 Лиссабонского договора. На нём ожидается принятие указаний для ЕС по ведению переговоров о выходе страны из союза, говорится в сообщении совета.

Выработка переговорной позиции Евросоюза будет идти в несколько этапов, решения саммита – один из них. Третьего мая, ожидается публикация рекомендаций Еврокомиссии, а 22 мая — официальное решение Совета ЕС, позволяющего начать переговоры, а также окончательное согласование переговорных директив.

Вести переговоры с Великобританией от имени ЕС будет Еврокомиссия. Как ожидается, переговоры о "разводе" будут начаты в июне, после внеочередных выборов в Соединенном королевстве.

При этом лидеры 27 государств Евросоюза в субботу должны напомнить о своем желании сохранить Великобританию "близким партнером" союза, говорится в сообщении совета.

Напомним, Бриатния в конце марта запустила процесс Brexit, который, по регламенту ЕС, должен завершиться не позднее конца марта 2019 года.