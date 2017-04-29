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    В Госдепе США грядет глобальное сокращение кадров

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    Источники во внешнеполитическом ведомстве США отмечают, что Рекс Тиллерсон предложил сократить штат госдепартамента на 2300 сотрудников, что позволит сэкономить четверть (26%) бюджета ведомства.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить 2300 сотрудников американского внешнеполитического ведомства, чтобы оптимизировать бюджет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    WP: мистер Тиллерсон, США должны волноваться Украиной, потому что...

    По данным источников агентства, Тиллерсон предложил сократить штат госдепартамента на 2300 сотрудников, что позволит сэкономить четверть (26%) бюджета ведомства. Предложение включает в себя увольнение новых дипломатов, недавно поступивших на службу. Как сообщается, число дипломатов, которых планируется сократить, составит порядка 3% от приблизительно 75 тысяч сотрудников Госдепа.

    Смотрите также — Оптимизация через увольнение: одесские портовики митингуют против сокращения

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.

    Накануне Трамп назвал "одними из наиболее успешных в истории" 100 дней своего правления. 

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