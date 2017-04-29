В Госдепе США грядет глобальное сокращение кадров

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить 2300 сотрудников американского внешнеполитического ведомства, чтобы оптимизировать бюджет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.

По данным источников агентства, Тиллерсон предложил сократить штат госдепартамента на 2300 сотрудников, что позволит сэкономить четверть (26%) бюджета ведомства. Предложение включает в себя увольнение новых дипломатов, недавно поступивших на службу. Как сообщается, число дипломатов, которых планируется сократить, составит порядка 3% от приблизительно 75 тысяч сотрудников Госдепа.

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Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28% при одновременном увеличении расходов министерства обороны на 10%.

Накануне Трамп назвал "одними из наиболее успешных в истории" 100 дней своего правления.