Трамп назвал "одними из наиболее успешных в истории" 100 дней своего правления

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп считает крайне успешными первые сто дней своей администрации.

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"Я считаю, что первые сто дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны", — заявил Трамп в еженедельном обращении.

"Наша страна на подъеме, и этот подъем быстрый", — заявил Трамп. По словам Трампа, его администрация "бьется за американских работников" и возвращает рабочие места.

Трамп упомянул в числе своих достижений увеличение числа рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отмену Транстихоокеанского торгового партнерства, которая, по его словам "не даст запродавать американских работников". Трамп отметил назначение консервативного судьи Верховного суда Нила Горсача. Он также напомнил избирателям, что сэкономил более 700 миллионов долларов, поторговавшись с компанией Lockheed Martin о цене новейших истребителей.

"У нас снова будет конкурентная и великая страна", — пообещал Трамп избирателям.

Ранее Белый дом назвал одной из главных заслуг Трампа "изоляцию РФ в ООН".