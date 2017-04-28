Это может быть "Покахонтас". Трамп назвал кандидата в президенты США

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу предположил, что на следующих выборах в 2020 году кандидатом на пост главы государства может стать сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (National Riffle Association, NRA) в Атланте (штат Джорджия), Трамп напомнил, что в ходе минувшей предвыборной кампании только он приехал на встречу с членами этой влиятельной организации.

"Был только один кандидат, который выступил перед вами. И этот кандидат сейчас стоит перед вами в качестве президента", — сказал он.

Обращаясь к аудитории, в которой находилось, по оценкам организаторов конференции, 10 тысяч человек, Трамп признался, что у него "есть ощущение, что на следующих выборах вас просто затопит количеством кандидатов, но вы не будете тратить время". "У вас будет полно демократов, но вы будете говорить "нет, сэр" или "нет, мадам". Запомните, это может быть "Покахонтас", — сказал он.

Трамп дал Уоррен прозвище "Покахонтас" за придуманную ею историю об индейских корнях.

Уоррен была одной из наиболее активных сторонниц соперницы Трампа по выборам — демократки Хиллари Клинтон.

Напомним, работу Дональда Трампа в течение первого квартала на посту главы государства одобряет 41% американских избирателей, свидетельствуют данные рейтинга компании Gallup. Компания подчеркивает, что это самый низкий показатель по итогам первого квартала президентства за всю историю ее социологических исследований. Наименее популярным лидером (до Трампа) после первых трех месяцев работы, по данным Gallup, был президент-демократ Билл Клинтон – его деятельность одобряли 55% респондентов. Самый высокий рейтинг был у Джона Кеннеди – его работу на посту президента после трех месяцев положительно оценивали 74% избирателей.