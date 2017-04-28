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    Экс-президент США Джордж Буш-старший выписан из госпиталя

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    По информации СМИ, бывший президент США Джордж Буш-старший проходил в больнице лечение от пневмонии, политик был госпитализирован в середине апреля.
    Экс-президент США Джордж Буш-старший. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Экс-президент США Джордж Буш-старший выписан из госпиталя, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя бывшего президента.

    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки
    @billclinton
    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки

    Ранее сообщалось, что президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в середине апреля для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем. Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение.

    По данным представителя Буша Джима Макгрэта, экс-президента выписали в пятницу. По его словам, 92-летний Буш "рад быть дома".

    Буш-старший уже был госпитализирован в середине января с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также был выписан из больницы.

    Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его жене Барбаре — 91.

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