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    Новые банкноты Банка Англии напечатали с ошибкой - СМИ

    (обновлено: )321
    По данным СМИ, на банкноте рядом с портретом Уинстона Черчилля помещена его цитата. В проекте дизайна правила пунктуации были соблюдены, однако на напечатанных банкнотах убрали необходимые знаки пунктуации.
    5 фунтов стерлингов. Архивное фото
    Из открытых источников

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Новые 5-фунтовые купюры Банка Англии напечатаны с пунктуационными ошибками, сообщает издание Telegraph.

    На банкноты рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)".

    telegraph.co.uk
    Оригинальная концепция купюры

    В проекте дизайна все правила пунктуации были соблюдены, однако на купюрах, выпущенных в обращение, были убраны кавычки и точка.

    "Это выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка", — прокомментировала оформление денежного знака профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.

    telegraph.co.uk
    Купюра с ошибкой

    Банк Англии пока не дал комментариев.

    Новая пластиковая 5-фунтовая купюра с изображением Королевы Елизаветы Второй и Уинстона Черчилля уже попадала в центр скандала. После того, как банкнота поступила в обращение в сентябре прошлого года, защитники животных и вегетарианцы обнаружили, что в полимерных гранулах, используемых для ее производства, содержится сало, получаемое из животного жира.

    Банк Англии признал этот факт и пообещал изучить данный вопрос. На печать 5-фунтовых купюр ушло 46 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее Нацбанк выпустил монету с изображением известного историка.

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