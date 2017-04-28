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    "Талибан" начал военное наступление в Афганистане - СМИ

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    По данным агентства Франс Пресс, "основной целью наступления станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники".
    Талибы захватили район в провинции Гильменд на юге Афганистана. Архивное фото
    BASHIR KHAN SAFI/AFP

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Агентство Франс Пресс сообщило о начале "весеннего наступления" "Талибана", основной целью которого радикальное движение назвало иностранные силы, базирующиеся в Афганистане.

    "Основной целью… станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники", — цитирует агентство заявление движения.

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    США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан" в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки "Исламское государство".

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