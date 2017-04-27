Асад рассказал, что он думает о политике Трампа

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Сирии Башар Асад заявил, что у его главы США Дональда Трампа нет никакой политики. Об этом он сказал в интервью венесуэльскому телеканалу TeleSUR.

"У американского президента нет никакой политики. Есть политики, разработанные американскими институтами, которые контролируют американский режим: разведывательные службы, Пентагон, крупные оружейные фирмы и нефтяные компании, а также финансовые учреждения, в дополнение к некоторым другим лобби, которые оказывают влияние на американское принятие решений", — заявил Асад в ответ на вопрос о том, как он оценивает политику Трампа в мире и в Сирии. Текст интервью приводит агентство САНА.

Как отметил Асад, оценка внешней политики Трампа является потерей времени, поскольку Трамп выполняет то, что ему указывают делать эти институты.

Сирийский президент также отметил, что "США всегда стремятся контролировать все страны мира без исключения". "Поэтому то, что происходит с Сирией, Кореей, Ираном, Россией и, может быть, сейчас с Венесуэлой, нацелено на повторное навязывание американской гегемонии миру, потому что они считают, что эта гегемония сейчас находится под угрозой, что, следовательно, угрожает интересам американских экономических и политических элит", — пояснил Асад.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным. Он также убежден, что если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то проблем бы в стране не было.