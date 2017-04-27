У премьера Франции ограбили квартиру - СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Парижскую квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнева ограбили неизвестные, однако служебные документы похищены не были, сообщили агентству Франс Пресс в окружении главы правительства.

"Премьер-министр несколько раз просил не ставить у его дома постоянную охрану, поскольку считал, что полицейские и так загружены в условиях повышенной террористической угрозы. Как следствие, в его квартире не было никаких документов, связанных с исполняемыми им обязанностями", — заявили в Матиньонском дворце.

По данным газеты Closer, из квартиры премьера были похищены только некоторые личные вещи.

В окружении Казнева добавили, что злоумышленники не знали, кто является хозяином квартиры. "Все указывает на то, что грабители не знали, что квартира, в которой они находятся, принадлежит премьер-министру", — цитирует агентство источник из окружения премьера.

Как сообщается, ограбление произошло в начале недели, однако средства массовой информации узнали об инциденте только в четверг. После того как о грабеже стало известно прессе, на месте происшествия "были установлены временные устройства слежения".

Как сообщалось ранее, порядка 40 миллионов долларов – самая крупная в истории Парагвая сумма – стала добычей большой группы грабителей, напавших в понедельник на здание инкассаторской службы в городе Сьюдад-дель-Эсте.