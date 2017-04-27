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    У премьера Франции ограбили квартиру - СМИ

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    Из квартиры премьера Бернара Казнева были похищены только некоторые личные вещи. Служебные документы украдены не были. Злоумышленники, скорее всего, не знали, кто является хозяином квартиры.
    Бернар Казнев. Архивное фото
    REUTERS Philippe Wojazer

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Парижскую квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнева ограбили неизвестные, однако служебные документы похищены не были, сообщили агентству Франс Пресс в окружении главы правительства.

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    "Премьер-министр несколько раз просил не ставить у его дома постоянную охрану, поскольку считал, что полицейские и так загружены в условиях повышенной террористической угрозы. Как следствие, в его квартире не было никаких документов, связанных с исполняемыми им обязанностями", — заявили в Матиньонском дворце.

    По данным газеты Closer, из квартиры премьера были похищены только некоторые личные вещи.

    В окружении Казнева добавили, что злоумышленники не знали, кто является хозяином квартиры. "Все указывает на то, что грабители не знали, что квартира, в которой они находятся, принадлежит премьер-министру", — цитирует агентство источник из окружения премьера.

    Как сообщается, ограбление произошло в начале недели, однако средства массовой информации узнали об инциденте только в четверг. После того как о грабеже стало известно прессе, на месте происшествия "были установлены временные устройства слежения".

    Как сообщалось ранее, порядка 40 миллионов долларов – самая крупная в истории Парагвая сумма – стала добычей большой группы грабителей, напавших в понедельник на здание инкассаторской службы в городе Сьюдад-дель-Эсте.

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