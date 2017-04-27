наверх
27.04.201720:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мужчина напал на полицейских возле больницы в Берлине

    (обновлено: )20
    Как сообщили в полиции Берлина, "произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу, сейчас он находится в клинике".
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. В Берлине  возле местной больницы мужчина напал на полицейских, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

    Стрельба в Подольском районе Киева. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Стрельба на Вышгородской в Киеве. Кадры с места ЧП

    Сообщается, что нападавший был ранен, он находится в клинике, его мотивы пока неизвестны. 

    Ранее агентство Рейтер сообщило о стрельбе в районе больницы в Берлине. По данным агентства, район был оцеплен полицией.

    "Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции.

    По ее словам, нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.

    В берлинской клинике Vivantes Klinikum Am Urban в районе Кройцберг подтверждают инцидент с перестрелкой перед их зданием, в данный момент ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицинского учреждения.

    "Я могу подтвердить, что произошел инцидент перед Vivantes Klinikum Am Urban. Сообщить вам детали я не могу. Ситуация находится под контролем", — заявила представитель клиники.

    Напомним, 26 апреля в штате Делавэр на восточном побережье США был застрелен сотрудник полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Искандер Хисамов
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?