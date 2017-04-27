Мужчина напал на полицейских возле больницы в Берлине

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. В Берлине возле местной больницы мужчина напал на полицейских, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

Сообщается, что нападавший был ранен, он находится в клинике, его мотивы пока неизвестны.

Ранее агентство Рейтер сообщило о стрельбе в районе больницы в Берлине. По данным агентства, район был оцеплен полицией.

"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции.

По ее словам, нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.

В берлинской клинике Vivantes Klinikum Am Urban в районе Кройцберг подтверждают инцидент с перестрелкой перед их зданием, в данный момент ситуация находится под контролем, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицинского учреждения.

"Я могу подтвердить, что произошел инцидент перед Vivantes Klinikum Am Urban. Сообщить вам детали я не могу. Ситуация находится под контролем", — заявила представитель клиники.

Напомним, 26 апреля в штате Делавэр на восточном побережье США был застрелен сотрудник полиции.