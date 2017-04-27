На рабочем столе Трампа есть кнопка для заказа газировки - СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп использует специальную кнопку в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Independent.

По данным издания, на столе Трампа в Овальном кабинете есть специальная деревянная коробка, в которой находится одна кнопка, которую президент использует для заказа "Кока-Колы".

Как отмечается, прямоугольная коробка расположена на рабочем столе, за которым президенты сидели в течение десятилетий.

Пристрастие Трампа к газировке было раскрыто в его интервью агентству Ассошиэйтед Пресс в Овальном кабинете накануне его 100-го дня пребывания на посту президента.

"После нажатия красной кнопки, находящейся на рабочем столе, которую президенты использовали на протяжении десятилетий, вскоре появился дворецкий Белого дома с "Кока-Колой" для президента", — цитирует издание журналиста Джулиана Пейса, интервьюировавшего Трампа.

something you never saw during previous administration, soda on the Resolute desk pic.twitter.com/U7hZPbmWKE — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 28 января 2017 г.

Ранее журналистка CNN Кейт Беннет обратила внимание на то, что на столе Трампа стоит стакан с колой.

Напомним, в среду Трамп воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить с днем рождения свою супругу, первую леди Меланью Трамп.