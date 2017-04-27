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    На рабочем столе Трампа есть кнопка для заказа газировки - СМИ

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    По данным СМИ, на столе Дональда Трампа в Овальном кабинете есть специальная деревянная коробка, в которой находится одна кнопка, которую президент использует для заказа "Кока-Колы".
    Дональд Трамп за рабочим столом
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп использует специальную кнопку в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Independent.

    Дональд Трамп
    JEFF KOWALSKY / AFP
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    По данным издания, на столе Трампа в Овальном кабинете есть специальная деревянная коробка, в которой находится одна кнопка, которую президент использует для заказа "Кока-Колы".

    Как отмечается, прямоугольная коробка расположена на рабочем столе, за которым президенты сидели в течение десятилетий.

    Пристрастие Трампа к газировке было раскрыто в его интервью агентству Ассошиэйтед Пресс в Овальном кабинете накануне его 100-го дня пребывания на посту президента.

    "После нажатия красной кнопки, находящейся на рабочем столе, которую президенты использовали на протяжении десятилетий, вскоре появился дворецкий Белого дома с "Кока-Колой" для президента", — цитирует издание журналиста Джулиана Пейса, интервьюировавшего Трампа.

    Ранее журналистка CNN Кейт Беннет обратила внимание на то, что на столе Трампа стоит стакан с колой.

    Напомним, в среду Трамп воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить с днем рождения свою супругу, первую леди Меланью Трамп.

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