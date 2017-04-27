Google придется снять санкции с Крыма из-за соглашения с Россией

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости/Прайм. Американская корпорация Google в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой должна будет устранить нарушения, возобновив работу магазина приложений Google Play на территории всей России, в том числе и в Крыму, следует из ответа начальника управления регулирования связи и информтехнологий ФАС Елены Заевой.

ФАС и американский IT-гигант Google 17 апреля поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений, заключив мировое соглашение. По условиям соглашения, Google выплатит все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. При этом все иски из судов стороны обещали отозвать. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе, на основном экране по умолчанию.

"Мировое соглашение действует на всей территории России для пользователей, которые пользуются OC Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google. В случае неисполнения следует прямое понуждение от суда в рамках мирового соглашения", — ответила Заева на вопрос, необходимо ли Google устранить нарушения и в Крыму.