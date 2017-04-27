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    В мире

    Google придется снять санкции с Крыма из-за соглашения с Россией

    (обновлено: )54590
    Как отмечается, мировое соглашение действует на всей территории России для пользователей, которые пользуются OC Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google.
    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo

    МОСКВА, 27 апр — РИА Новости/Прайм. Американская корпорация Google в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой должна будет устранить нарушения, возобновив работу магазина приложений Google Play на территории всей России, в том числе и в Крыму, следует из ответа начальника управления регулирования связи и информтехнологий ФАС Елены Заевой.

    Логотип Google
    flickr.com/Kristina Alexanderson
    Google и ФАС РФ закончили спор и открыли Android для других производителей

    ФАС и американский IT-гигант Google 17 апреля поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений, заключив мировое соглашение. По условиям соглашения, Google выплатит все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. При этом все иски из судов стороны обещали отозвать. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе, на основном экране по умолчанию.

    "Мировое соглашение действует на всей территории России для пользователей, которые пользуются OC Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google. В случае неисполнения следует прямое понуждение от суда в рамках мирового соглашения", — ответила Заева на вопрос, необходимо ли Google устранить нарушения и в Крыму.

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