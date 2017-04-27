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    Еврокомиссия предложила ввести единые соцстандарты для всех стран ЕС

    (обновлено: )11720
    В Еврокомиссии признают, что в ряде перечисленных пунктов нет ничего нового, однако надеются, что этот документ, не имеющий к тому же обязательного характера, подтолкнет страны, входящие в ЕС, принять общеевропейские социальные принципы.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Еврокомиссия презентовала хартию "Европейские основы социальных прав", цель создания которой — стимулировать правительства стран Евросоюза к унификации социальных стандартов и норм.

    Алексей Якубин
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    Работа над документом велась несколько лет, в нем закрепляются права жителей ЕС на образование, равные возможности, поддержку в поиске работы, справедливые зарплаты и льготы.

    "В Еврокомиссии признают, что в ряде перечисленных пунктов нет ничего нового, однако надеются, что этот документ, не имеющий к тому же обязательного характера, подтолкнет страны, входящие в ЕС, а в особенности — в еврозону, принять общеевропейские социальные принципы. Это одна из инициатив Еврокомиссии в рамках процесса унификации социальных стандартов внутри Евросоюза", — пишет DW.

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    Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. Условия безвизового режима для Украины не предусматривает возможность трудоустройства в Евросоюзе.

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