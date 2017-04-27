Шансы Ле Пен на победу во втором туре выборов возраосли - опрос

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Шансы кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на победу во втором туре выборов главы государства возрастают, свидетельствуют данные опроса компаний IFOP и Fiducial, обнародованные в среду.

Согласно этим данным, за сутки с последнего опроса Ле Пен набрала 0,5 процентных пункта и сейчас за нее готовы проголосовать 39,5% избирателей.

Вместе с тем этого результата не хватит для победы в выборах. Кандидату от движения "Вперед", экс-министру экономики страны Эммануэлю Макрону прочат поддержку 60,5% избирателей.

Как свидетельствуют данные опроса, явка во втором туре составит 72%.

Опрос проводился в период с вечера 23 апреля, когда уже был известен исход первого тура голосования, и до 26 апреля. Участие в нем приняли 1893 совершеннолетних француза, внесенных в списки избирателей.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.