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    Меркель: Евросоюз создаст единый реестр всех въехавших в ЕС

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    Меркель отметила, что пространство свободы и безопасности имеет границы: "И если эти границы больше не соответствуют национальным границам, то мы должны уметь защитить внешние границы".
    Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что создание в ЕС единого реестра, в которой будут заноситься данные обо всех въезжают и выезжают из ЕС лицах, станет следующим важным шагом в процессе укрепления безопасности в зоне Шенгена.

    Очередь лиц, ожидающих убежища в Германии, на территории Управления здравоохранения и социальных дел в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    Об этом она сказала, выступая на конгрессе по вопросам внутренней безопасности, организованным фракцией ХДС/ХСС в бундестаге.

    "Мы счастливо пришли к тому, во многом благодаря немецким и французским усилиям, что мы достигли того, что действительно важно, к примеру, единой пограничной полиции. Но мы все еще не там, чтобы достичь того, что нам нужно, и над этим сейчас ведется работа — это единый реестр всех въезжающих и выезжающих (из ЕС)…. Это будет следующим большим и важным шагом", — сказала Меркель.

    "Мы создали пространство свободы, так называемое шенгенское пространство, в котором мы можем свободно передвигаться, в котором свободно идет товарообмен, обмен услугами, мы стремимся к цифровому внутреннему рынку, все правильно – но пространство свободы и безопасности имеет границы. И если эти границы больше не соответствуют национальным границам, то мы должны уметь защитить внешние границы", — добавила канцлер.

    По словам Меркель, "опыт, который мы получили в 2015 году, говорит о том, что защита внешних границ абсолютно не соответствует этим требованиям".

    Напомним, Евросоюз с 7 апреля усилил контроль на своих внешних границах, теперь систематические проверки будут проходить и граждане государств-членов.

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