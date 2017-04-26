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    Белый дом: суд "спятил", отменив очередное решение Трампа

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    Суд заблокировал во вторник распоряжение Белого дома о прекращении финансирования городов-убежищ для нелегалов, которые ограничивают сотрудничество с миграционными властями.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас заявил во вторник, что суд в Сан-Франциско "спятил", отменив очередное иммиграционное решение президента США Дональда Трампа.

    "Просто Девятый окружной суд спятил", — заявил журналистам Прибас, которого цитирует издание Hill. "Ясно, что в нашей стране можно выбирать суды (для нужного решения — ред.)", — добавил он. "Мы предпримем действия, чтобы подать на это апелляцию", — уточнил Прибас, по словам которого, решение суда будет пересмотрено, даже если для этого придется дойти до Верховного суда США.

    Суд заблокировал во вторник распоряжение Белого дома о прекращении финансирования городов-убежищ для нелегалов, которые ограничивают сотрудничество с миграционными властями. Данное решение будет оставаться в силе до тех пор, пока правомерность распоряжения Белого дома будет рассматриваться в суде. Ранее президент США Дональд Трамп грозил урезать финансирование городов, которые принимают у себя нелегальных иммигрантов и отказываются выдавать их властям.

    Тот же Девятый окружной суд в Сан-Франциско ранее заблокировал действие иммиграционного указа Трампа, который временно запрещал въезд в страну гражданам ряда стран Ближнего Востока и Африки.

    Трамп жестко критиковал судей, которые отменяют его решения, за что сам подвергался критике в СМИ.

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