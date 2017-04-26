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    В мире

    Венесуэла готова выйти из ОАГ

    (обновлено: )32
    Постоянный совет ОАГ принял решение в среду рассмотреть вопрос о созыве чрезвычайного заседания на уровне глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.
    Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес
    Telesur

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Венесуэла может выйти из Организации американских государств (ОАГ), заявила во вторник вечером глава МИД страны Делси Родригес.

    Протесты в Венесуэле
    FEDERICO PARRA / AFP
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    "На случай проведения какой-либо встречи глав МИД ОАГ без согласия правительства Венесуэлы я получила инструкции от главы государства Николаса Мадуро начать процесс выхода Венесуэлы (из организации — ред.)", — приводит канал Telesur заявление Родригес.

    Ранее постоянный совет ОАГ принял решение в среду рассмотреть вопрос о созыве чрезвычайного заседания на уровне глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

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    В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от президента Николаса Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.

    По последним данным генпрокуратуры Венесуэлы, в ходе манифестаций как против правительства Николаса Мадуро, так и в его поддержку с 4 апреля уже убиты 26 человек, 65 арестованы, а всего было задержано почти 1,3 тысячи человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

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