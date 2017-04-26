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    Эсминец США изменил курс при встрече с иранским катером

    (обновлено: )10710
    По данным СМИ, американский эсминец Mahan встретился с катером элитного Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец изменил курс.
    Эсминец ВМС США. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника в администрации США.

    По данным телеканала, американский эсминец встретился с катером элитного Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец изменил курс, подал сигнал опасности и запустил сигнальные ракеты. Также экипаж занял боевые позиции.

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    США в прошлом неоднократно обвиняли иранских моряков в небезопасных маневрах в Персидском заливе.

    Ранее сообщалось, что США направили ракетный эсминец в Южно-Китайское море. 

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