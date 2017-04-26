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    Протестующие в Белграде забросали зданием правительства туалетной бумагой

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    В рамках акции протеста активисты сначала изобразили массовое падение в обморок, а затем "пробудились" вместе с зажженными файерами. После этого демонстранты забросали вход в правительственное здание рулонами туалетной бумаги.
    Акция протеста в Белграде
    Protest Protiv Diktature 2017

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Участники 23-й массовой акции под девизом "Протесты против диктатуры" в Белграде применили дымовые шашки, а также забросали вход в здание правительства Сербии рулонами туалетной бумаги, передает корреспондент РИА Новости.

    Во вторник хорошая погода в Сербии позволила собраться большему числу протестующих, чем в предыдущие дни. По их собственным оценкам, после 18.00 (19.00 по Киеву) в район Савамала в центре Белграда стянулись несколько тысяч человек.

    Среди них были студенты, представители движения "Не дадим утопить Белград", протестующие против многоэтажной застройки берега реки Савы, члены профсоюза полиции, профсоюза военнослужащих Сербии, и даже ЛГБТ-активисты. Центральной фигурой протестного шествия стала двухметровая надувная фигура желтого утенка.

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    Колонна со свистками и другими шумовыми приспособлениями прошлась по перекрытым центральным улицам до здания правительства Сербии. Активисты сначала изобразили массовое падение в обморок, а затем "пробудились" вместе с зажженными файерами. После демонстранты забросали вход в правительственное здание рулонами туалетной бумаги и зажгли несколько дымовых шашек, из-за чего пропала видимость на прилегающей улице Неманьина.

    Завершилось шествие традиционно у Скупщины (парламента) республики, где протестующие обвинили премьера и избранного президента Александра Вучича, а также градоначальника Синишу Мали в спорном сносе старых зданий в районе Савамала из-за строящегося офисно-жилого комплекса "Белград на воде" год назад.

    "Виноват человек со специфическим прозвищем… Тот, кто объединяет функцию премьера и президента не заслуживает нашего доверия", — разместил портал B92 обращение к собравшимся социолога Йово Бакича.

    На маршруте шествия во вторник полиция в форме практически отсутствовала, сообщений об инцидентах нет. Очередную массовую акцию протеста активисты с импровизированной сцены назначили на следующий день перед Скупщиной на 18.00 (19.00 по Киеву).

    Protest Protiv Diktature 2017
    Акция протеста в Белграде

    Ранее премьер и избранный президент Сербии Вучич, против которого лично во многом выступают демонстранты, назвал проходящие в стране массовые антиправительственные акции свидетельством демократического развития республики.

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    Он и глава МВД Небойша Стефанович неоднократно подчеркивали, что пока протесты проходят мирно, они не представляют проблемы. Несмотря на заметное присутствие в рядах демонстрантов представителей оппозиции, организаторы, собирающие участников через социальные сети, до сих пор не сообщили о своей политической принадлежности.

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