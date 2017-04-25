Трамп назначил директора Секретной службы

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назначил Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы США, сообщает Белый дом.

Аллес сейчас работает замначальника погранично-таможенной службы США. На протяжении 35 лет он служил в корпусе морской пехоты США и ушел в отставку в 2011 году в чине генерал-майора.

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Секретная служба США отвечает за предотвращение подделки американских денег, а также охрану президента и высших должностных лиц страны, ключевых правительственных и инфраструктурных объектов. В последние десятилетия в обязанности Секретной службы также входит расследование киберпреступлений.

На протяжении президентства Барака Обамы и при Трампе Секретную службу преследовали скандалы, связанные с неоднократным проникновением посторонних на территорию Белого дома, а также неподобающим поведением некоторых агентов.

Ранее сообщалось, что советником Дональда Трампа по нацбезопасности назначен Герберт Макмастер.