Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его супругу

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. На сайте сатирического еженедельника Charlie Hebdo появилась карикатура на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит.

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Вверху рисунка написано: "Макрон — фаворит. Дождь из голосов поддержки".

На переднем плане изображена жена кандидата в президенты, а на заднем, чуть поодаль от супруги — он сам. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок", — обращается она к мужу.

charliehebdo.fr Карикатура на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит

Супруга Макрона Бриджит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но, Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.