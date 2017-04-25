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    Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его супругу

    Тема:

    Выборы президента Франции (88)

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    На сайте сатирического издания изображена супруга кандидата в президенты Франции, которая обращается к мужу словами: "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок".
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. На сайте сатирического еженедельника Charlie Hebdo появилась карикатура на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит.

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    Вверху рисунка написано: "Макрон — фаворит. Дождь из голосов поддержки".

    На переднем плане изображена жена кандидата в президенты, а на заднем, чуть поодаль от супруги — он сам. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок", — обращается она к мужу.

    charliehebdo.fr
    Карикатура на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит

    Супруга Макрона Бриджит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но, Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

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