Верховный суд Турции отклонил иск оппозиции об отмене итогов референдума

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Верховный суд Турции отказался рассматривать иск основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая добивается отмены итогов конституционного референдума 16 апреля, сообщает во вторник телеканал NTV со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что Верховный суд большинством голосов отказался рассматривать иск НРП о проверке правомочности решения Высшего избирательного совета (ВИС), ранее отказавшегося отменить итоги референдума по запросу оппозиции. Согласно решению Верховного суда, оценка решения ВИС не входит в его юрисдикцию.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию.

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