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    Верховный суд Турции отклонил иск оппозиции об отмене итогов референдума

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    Референдум в Турции: итоги (35)

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    Верховный суд большинством голосов отказался рассматривать иск оппозиции о проверке правомочности решения Высшего избирательного совета, ранее отказавшегося отменить итоги референдума по запросу оппозиции.
    Референдум по изменению конституции Турции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Верховный суд Турции отказался рассматривать иск основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая добивается отмены итогов конституционного референдума 16 апреля, сообщает во вторник телеканал NTV со ссылкой на решение суда.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
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    Сообщается, что Верховный суд большинством голосов отказался рассматривать иск НРП о проверке правомочности решения Высшего избирательного совета (ВИС), ранее отказавшегося отменить итоги референдума по запросу оппозиции. Согласно решению Верховного суда, оценка решения ВИС не входит в его юрисдикцию.

    Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию.

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