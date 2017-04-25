Японский губернатор привязался к подаренному Путиным коту

Наталья Бутина

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Акита Сатаке Норихиса на встрече с дальневосточными депутатами рассказал, что очень привязался к коту Миру, подаренному президентом РФ Владимиром Путиным.

"Губернатор префектуры Акита Сатаке Норихиса лично посетил мероприятия форума законодателей. Особенно он обрадовался общению с представителями российской делегации. Он рассказал, что очень привязался к российскому Миру. Кот взрослеет на глазах, и после того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты. Господин Сатаке подчеркнул, что гостеприимная Акита всегда рада друзьям из России, а председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в ответной речи пожелал процветания японской префектуре, где так уверенно и основательно поселился русский Мир", — говорится в сообщении.

Губернатор префектуры Акита в знак благодарности российскому народу за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил президенту РФ Владимиру Путину собаку породы акита-ину Юмэ. Также был ответный подарок – кот сибирской породы, которого новые хозяева назвали Мир. Кот был вручен губернатору послом России Евгением Афанасьевым в 2013 году.