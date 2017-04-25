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    В Кении столкнулись автобус и грузовик: не менее 27 погибших

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    По данным СМИ, автобус, который попал в аварию, следовал в Момбасу. ЧП произошло на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны.
    Медики в Кении. Архивное фото
    Associated Press Khalil Senosi

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Грузовик и автобус столкнулись в ночь на вторник в Кении, по меньшей мере 27 человек погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

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    По данным Ассошиэйтед Пресс, инцидент произошел на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны — Найроби и Момбасу.

    По словам представителя местной полиции, автобус следовал в Момбасу, грузовик двигался ему навстречу в момент, когда произошло ДТП.

    Подробности инцидента пока уточняются.

    Согласно статистике полиции, в Кении в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают около 3 тысяч человек. Частая причина аварий — опасные маневры водителей на загруженных дорогах, отмечает агентство.

    Ранее в Кении в аварии с нефтяной автоцистерной сгорели 12 машин.

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