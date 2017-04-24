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    Фийон отказался от права вести борьбу на парламентских выборах

    Тема:

    Выборы президента Франции (79)

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    По словам выбывшего из президентской гонки кандидата от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьера Франции Франсуа Фийона, у него больше нет права вести парламентскую борьбу вместе со своей партией.
    Выбывший кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Выбывший из президентской гонки кандидат от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьер Франции Франсуа Фийон отказался от "права вести борьбу на парламентских выборах", сообщает агентство Франс Пресс.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Эта борьба (на парламентских выборах) теперь в ваших руках. У меня больше нет права вести ее с вами", — заявил Фийон, выступая перед лидерами оппозиционной партии "Республиканцы".

    Он добавил, что хочет "вновь стать борцом сердца", который "будет по-другому относиться к своей жизни и перевязывать раны своей семьи".

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

    По данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

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