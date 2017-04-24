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    Макрон примет участие в дебатах с Ле Пен перед II туром выборов

    Тема:

    Выборы президента Франции (76)

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    В штабе кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона сообщили, что он примет участие в дебатах с соперницей Марин Ле Пен.
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон согласился принять участие в теледебатах со своим оппонентом — лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов главы государства, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение кандидата.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы будем лицом к лицу с противником, который был определен с самого начала кампании", — сказал агентству источник в окружении Макрона. Он отметил, что в феврале штаб экс-министра направлял предложение о дебатах Ле Пен, однако тогда она его отвергла.

    Ранее в понедельник глава штаба лидера Нацфронта Давид Рашлин заявил, что дебаты между двумя кандидатами "должны состояться". "И там мы очень ясно сможем увидеть два варианта общества, которые предлагаются кандидатами", — отметил он.

    В середине апреля телеканалы TF1 и France2 заявляли, что дебаты между двумя турами состоятся в среду, 3 мая, за четыре дня до второго тура голосования.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

    По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

    Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов главы государства.

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