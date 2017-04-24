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    В мире

    Названа самая опасная столица Прибалтики

    (обновлено: )15020
    Согласно данным исследовательского портала Numbeo.com, среди прибалтийских столиц смой криминальной названа столица Латвии Рига.
    Рига. Архивное фото
    RIA News Оксана Джадан | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Рига признана самой криминальной среди прибалтийских столиц, а самым опасным городом Прибалтики стал литовский Каунас, свидетельствуют данные исследовательского портала Numbeo.com, опубликовавшего рейтинг Crime Index 2017, который включает 378 городов по всему миру.

    Наручники
    УНИАН
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    Страны Балтии отнесены в раздел "Северная Европа". Первое место по разгулу преступности в этом разделе, который включает 41 город, занимает шведский Мальме. Наименее опасным городом эксперты сочли датский город Орхус.

    Каунас занимает шестое место в разделе "Северная Европа" и 139-е в общем рейтинге, Рига – 23-е и 235-е соответственно, Вильнюс – 27-е и 276-е. Наименее опасный – Таллинн (27-е и 341-е места).

    Согласно рейтингу, самым опасным городом в мире стал Каракас, столица Венесуэлы. Наименьший индекс преступности оказался в Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратах.

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