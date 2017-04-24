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    Макрон набирает 23,86%, Ле Пен - 21,43% после подсчета 97,47% бюллетеней

    Тема:

    Выборы президента Франции (62)

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    По данным МВД Франции, по итогам подсчета 97,47% бюллетеней основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.
    Первый тур президентских выборов во Франции
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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные МВД Франции по итогам подсчета 97,47% бюллетеней.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,94% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,62%.

    Не поступили данные с двух избирательных участков в Туре. Кроме того, позднее поступит информация о результатах голосования на участках в посольствах и консульствах страны за рубежом, поскольку в этом случае задействовано также Министерство внутренних дел.

    Смотрите также: Выборы во Франции: как проходит голосование

    Всего в избирательные списки во Франции внесены около 47 миллионов человек.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.

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