Макрон увеличил отрыв от Ле Пен до 2,2% после обработки 95,6% бюллетеней

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон увеличил отрыв от лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен до 2,2%, свидетельствуют официальные данные МВД страны.

По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.

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Всего в избирательные списки во Франции внесены около 47 миллионов человек.

Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.