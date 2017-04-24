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    Макрон увеличил отрыв от Ле Пен до 2,2% после обработки 95,6% бюллетеней

    Тема:

    Выборы президента Франции (59)

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    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
    Первый тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон увеличил отрыв от лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен до 2,2%, свидетельствуют официальные данные МВД страны.

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции

    По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.

    Смотрите также: Выборы во Франции: как проходит голосование

    Всего в избирательные списки во Франции внесены около 47 миллионов человек.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.

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