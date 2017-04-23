Австралия ответила на угрозы КНДР: тратьте деньги на граждан, а не на оружие

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп ответила на угрозы КНДР ядерным ударом, сообщает информационный портал news.com.au.

Она посоветовала Пхеньяну инвестировать деньги в благосостояние своих граждан, а не в оружие массового поражения.

"Правительству КНДР следует инвестировать в благосостояние своих многострадальных граждан, а не в оружие массового поражения", — отметила Бишоп.

Глава МИД также заявила, что угрозы КНДР по поводу ядерных ударов против других стран подчеркивает необходимость для страны отказаться от незаконного ядерного оружия и программы разработки баллистических ракет.

Как сообщает New Zealand Herald, министр обороны Новой Зеландии Джерри Браунли также прокомментировал угрозы КНДР: "Сложность здесь в том, что у вас лидер, о котором люди знают очень мало. Но вы согласитесь, что под ним находится очень большой аппарат людей, которые имеют такой же злой умысел".

Северная Корея ранее пригрозила Австралии ядерным ударом в том случае, если ее власти будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна. Заявление стало ответом на недавнее высказывание Бишоп о том, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии.