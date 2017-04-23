наверх
23.04.201713:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Северной Корее арестовали американца - СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (332)

    (обновлено: )2110
    Гражданин США находился в Северной Корее около месяца и был арестован в аэропорту на обратном пути на родину. Причины ареста пока остаются неизвестными.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 23 апр  - РИА Новости Украина. В Северной Корее арестовали гражданина США, который занимался организацией поставок гуманитарной помощи. Об этом сообщает со ссылкой на анонимные источники южнокорейское агентство Ренхап.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

    Называется только фамилия арестованного – Ким. Ранее он работал профессором в Яньбяньском университете, а затем стал заниматься организацией поставок помощи КНДР. Он находился в Северной Корее около месяца и был арестован в аэропорту на обратном пути на родину. Причины ареста пока остаются неизвестными.

    Это уже третий американец, арестованный в КНДР. В марте суд приговорил американского студента Отто-Фредерика Уормбиера к 15 годам лишения свободы за "враждебные действия": он сорвал плакат пропагандистского содержания в гостинице. Сам молодой человек впоследствии назвал это "преступление" самой страшной ошибкой в своей жизни. Американский пастор корейского происхождения Ким Дон Чхоль также был арестован в Северной Корее в октябре прошлого года за то, что получил флешку с секретной информацией о ядерной программе КНДР. Его приговорили к пожизненному заключению.

    Ранее сообщалось, что КНДР грозит Австралии ядерным ударом, если ее власти будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон
    Выборы президента Франции
    Сергей Гайдай
    Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский