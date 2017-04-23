Найдено вероятное местоположение пропавшего малазийского MH370 - СМИ

AFP 2014/ Hoang Dinh Nam

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Следователи убеждены, что нашли "наиболее вероятное" местоположение пропавшего в 2014 году малазийского MH370, пишет газета Independent со ссылкой на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) Австралии.

По данным издания, CSIRO Австралии провело новое исследование с использованием элерона-закрылка (часть крыла самолета) Boeing 777, который повредили идентично обнаруженному у заморского региона Франции Реюньона обломку крыла пропавшего лайнера. Ученые провели серию тестов с целью выяснить, как эта часть крыла дрейфовала по океану.

Как отмечает издание, CSIRO пришло к выводу, что место крушения самолета находится в новой области поисков, составляющей 25 тысяч квадратных километров, и находится к северу от изначальной поисковой зоны площадью 120 тысяч квадратных километров.

"Это указывает на то, что наиболее вероятное местоположение MH370 находится в новой поисковой зоне", — приводит газета слова главы исследования Дэвида Гриффина. Он отметил, что знание того, как "элерон-закрылок и другие обнаруженные части MH370 реагировали на ветра и волны" имеет такое же значение, как знание течений Индийского океана.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

В декабре 2016 года управление транспортной безопасности Австралии (ATSB) сообщило, что следователи посоветовали расширить зону поиска на 25 тысяч квадратных километров. Уточнялось, что эксперты заключили, что неисследованная зона между 33 и 36 градусами южной широты, площадью порядка 25 тысяч квадратных километров, с наибольшей вероятностью содержит обломки самолета.