Генсек ООН: до конца сирийского конфликта еще далеко

КИЕВ, 23 — апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что сирийскому кризису, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, нет конца. Об этом он сказал в интервью телеканалу Bloomberg, пишет РБК.

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"Мы очень далеки до конца", — отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии.

Он подчеркнул, что необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.

Ранее глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро заявил, что провинции Идлиб на севере Сирии грозит гуманитарная катастрофа.