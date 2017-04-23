На аукционе продали шубу стюардессы Титаника за $232 тыс

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Принадлежавшая стюардессе затонувшего "Титаника" Мейбл Беннетт шуба была продана на аукционе памяти "Титаника", который проводится в Henry Aldridge&Son в Британии.

Шуба ушла с молотка за 181 тыс. фунтов стерлингов ($232 тыс.), передает Xinhua.

Ранее эксперты заявили о возможной продаже шубы за 80 тыс. фунтов стерлингов (до $102 тыс.) на данном аукционе.

Беннетт схватила свою шубу, чтобы накинуть на ночную рубашку, когда к терпящему бедствие "Титанику" прибыли спасательные шлюпки. Стюардесса, работавшая в первом классе "Титаника", также носила эту шубу на борту судна Red Star Line SS Lapland, на котором транспортировали оставшихся в живых пассажиров "Титаника" в Британию.

Семья Беннетт продала шубу в 1999 году, после чего она выставлялась в музее в США.

Напомним, Китай завершил создание корпуса копии корабля "Титаник" в туристических целях в натуральную величину, его строительство началось в середине января 2014 года у берегов реки Цицзян в округе Суйнин провинции Сычуань.