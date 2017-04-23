Учения ВМС Японии и авианосца США "Карл Винсон" начались в Тихом океане

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем "Карл Винсон" в Тихом океане, сообщение об этом размещено на официальном сайте Морских сил самообороны Японии.

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"Совместные учения с военно-морскими силами США начинаются 23 апреля. Место учений – западная часть Тихого океана. С японской стороны учениями командует контр-адмирал Второй эскортной флотилии Хироюки Изуми. Принимают участие эскадренные миноносцы "Самидарэ" и "Асигара". Со стороны США – авианосец "Карл Винсон" и другие корабли. Будут отработаны все виды тактических действий", — говорится в сообщении.

Японские военные корабли соединились с ударной авианосной группой США в Тихом океане около Филиппин.

Как ожидается, после учений, которые продлятся несколько дней, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова.

После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направлена в сторону Корейского полуострова. Вице-президент США Майк Пенс в субботу заявил, что авианосная ударная группа войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.

Эксперты оценивают как высокую вероятность нового ракетного пуска или проведения ядерного испытания Северной Кореей к 25 апреля, когда будет отмечаться 85-й юбилей армии КНДР.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).