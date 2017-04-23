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    Трамп каждую неделю общается с медиамагнатом Мердоком - СМИ

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    По информации СМИ, между президентом США и известным предпринимателем давно установились близкие отношения. Руперт Мердок поддерживает Дональда Трампа в трудные минуты и призывает его сконцентрироваться на проблемах экономики.
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    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп каждую неделю связывается по телефону с медиамагнатом Рупертом Мердоком, обсуждая с ним, в том числе, стратегические вопросы, пишет газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к обеим персонам.

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    По информации издания, между президентом и предпринимателем давно установились близкие отношения. Мердок поддерживает Трампа в трудные минуты и призывает его сконцентрироваться на проблемах экономики, сообщает газета.

    "Они поддерживают друг друга и вырабатывают стратегию", — пишет издание.

    Медиамагнат даже звонил пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру, чтобы приободрить его после того, как тот оказался под огнем критики, в очередной раз обвинив президента Сирии Башара Асада в применении отравляющих веществ и заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер до такого "не опускался".

    New York Times добавляет, что принадлежащие Мердоку газета New York Post и телеканал Fox News освещали Трампа с выгодной стороны.

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