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    В мире

    В США отрицают, что приговор россиянину Селезневу был политическим

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    Как заявил Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс, с Селезневым обращались в соответствии с принципами правосудия, как обращались бы с любым гражданином США.
    Роман Селезнев
    Justice.gov

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Приговор российскому гражданину Роману Селезневу не был политическим. Об этом заявил Федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс.

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    Голос Столицы
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    Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон, США) приговорил гражданина РФ Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

    В ходе пресс-конференции Хейс спросили о заявлении Селезнева, который назвал себя политзаключенным после приговора. По заявлению Хейс, эти заявления "вызывают замешательство".

    "С ним обращались в соответствии с принципами правосудия, как обращались бы с любым гражданином США", — заявила Хейс.

    Селезнев, осужденный в США на 27 лет тюрьмы за кибермошенничество, назвал приговор равносильным смертному.

    "Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным", — говорится в письменном заявлении Селезнева, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак.

    "Я не связан с политической войной между США и Россией, я просто человек, гражданин России", — добавил Селезнев. "Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", — говорится в заявлении. Селезнев назвал приговор "явно незаслуженным".

    Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

    Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

    Ранее Шевченковский райсуд Киева приговорил к 8,5 годам лишения свободы жителя Донецка адвоката Владимира Оленцевича за попытку вооруженного нападения на супругу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

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